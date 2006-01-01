Последние предложения на продажу бизнеса, ком. недвижимости

Продам "Лесопильно деревообрабатывающее предприятие"

Продам Лесопильно деревообрабатывающее предприятие

Продажа лесопильно деревообрабатывающего предприятия.

Продаются активы в виде земли, зданий, сооружений, подъемно - транспортного и технологического оборудования

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Расположение:
Москва
Прибыль (мес):
не указано
Цена:
договорная

Продам "Арендный бизнес"

Продам Арендный бизнес

Продажа арендного бизнеса.

Окупаемость - 8 лет. Площадь - 530 кв.м. ( Собственность физ лица))!!!! Цоколь жилого дома с отдельным входом. Два арендатора. (100% ЗАГРУЗКА) Отличный ремонт. Электричество - 45 кВт(возможно увеличение до 70 кВт). Все документы готовы к сделке. Собственник - физ. лицо. 100% в ДКП. Ежемесячная прибыль 275 000р. + 10 % ежегодная индексация, утверждённая договором.

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Расположение:
Московская область
Прибыль (мес):
266 000 руб.
Цена:
25 000 000 руб.возможен тор

Продам "Производство алюминиевых порошков и антифрикционных сплавов"

Продам Производство алюминиевых порошков и антифрикционных сплавов

Продажа производства алюминиевых порошков и антифрикционных сплавов.

Завод зарекомендовал себя как надежный поставщик и работодатель. Продается 100% акций, так же возможна продажа части акций. Готовы рассмотреть варианты сотрудничества. Наш сайт: ao-uralprokat.ru.  ИНН: 4506005836

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Расположение:
Свердловская область
Прибыль (мес):
не указано
Цена:
договорная

Продам "Самый большой в Москве квест в реальности!"

Продам Самый большой в Москве квест в реальности!

Продажа развлекательного центра в Москве.

Самый большой по площади квест Москвы в реальности, группы до 20 человек одновременно! Это Квест - лабиринт — 10 комнат. 20 ловушек, рации, камеры, свет, звук, антураж. Общая площадь — 1137 м². + территория. Выделена комфортная двухэтажная лаунж - зона 150 м²., есть душевая, туалет, парковка.

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Расположение:
Москва
Прибыль (мес):
173 000 руб.
Цена:
1 995 000 руб.

Продам "Салон массажа и инфратерапии vital dome. Франция"

Продам Салон массажа и инфратерапии vital dome. Франция

Продам салон массажа и инфратерапии.

Краткое описание: продается салон массажа, полностью оснащенный оборудованием и инновационным vital dome vip. Место расположения: м. Курская, Земляной вал, 27 (очень большой трафик людей) — многочисленные офисы; Атриум; вокзал; метро Парковка: во дворе Метраж: 30 м². Аренда: 80. 000 ₽ (на 11 месяцев с пролонгацией), возможно заключение долгосрочного договора аренды Депозит по аренде: не входит в стоимость бизнеса Коммунальные платежи: отсутствуют Период работы: 4 года, на Курской 7 месяцев Организационно - правовая форма: ООО и ИП Instagram vital.wellness Среднемесячная выручка от салона: 480. 000 ₽, чистая прибыль 230. 000 ₽ стоимость оборудования 25. 000 евро, Франция. Планировка:  — ресепшн – рабочая зона и зона ожидания  — 2 массажных кабинета с окнами Персонал:  — 2 массажиста  — 2 администратора  — маркетолог Статистика посещений в день: 3–5 человек Средний чек: 3. 000 ₽ Ценовой диапазон: vital dome-7. 500, классический массаж от 3. 500, баночный массаж от 2. 200, коррекция фигуры от 5. 000; Реклама: Instagram, фэйсбук, сайт, Яндекс Директ, google, спец сайты; листовки, блогер - сообщества, таргет График работы: с 10:00 до 23:00 (есть возможность работать круглосуточно) возможно увеличение услуг и прибыли на 100%! Бренд VITAL.WELLNESS. такого аппарата нет в России, только у нас. ПЕРЕДАЕМ: все соц сети; программа YCLIENTS с клиентской базой; бренд; всю мебель и оборудование; сотрудники остаются Причина продажи: переезд в другую страну.

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Расположение:
Москва
Прибыль (мес):
230 000 руб.
Цена:
1 650 000 руб.

Продам "Фитнес клуб"

Продам Фитнес клуб

Продажа фитнес клуба.

Возможна продажа оборудования отдельно. Рассмотрим любые варианты

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Расположение:
Магаданская область
Прибыль (мес):
600 000 руб.
Цена:
договорная

Продам "Гостиница в пос. Волна"

Продам Гостиница в пос. Волна

Продажа гостиницы.

Купить гостиницу в пос. Волна, порт Тамань. Круглогодичное проживание для строителей порта.

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Расположение:
Краснодарский край
Прибыль (мес):
не указано
Цена:
20 000 000 руб.

Продам "Лабораторное отделение по приему медицинских анализов Гемотест"

Продам Лабораторное отделение по приему медицинских анализов Гемотест

Продажа лаборатории по приему медицинских анализов Гемотест.

Стабильный бизнес, не требующий никаких профессиональных знаний, кроме классического опыта управления бизнесом, спокойный бизнес — без суеты.

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Расположение:
Кемеровская область
Прибыль (мес):
160 000 руб.
Цена:
3 200 000 руб.

Продам "Медиа группа Серов"

Продам Медиа группа Серов

Продается Медиа Холдинг на Северном, Урале.

Продается Медиа Холдинг на Северном, Урале., В составе холдинга семь ведущих радиостанций, России, занимающих лидирующие позиции на, рынке. Русское Радио, Ретро FM, Европа, Плюс, Радио Рекорд, Радио Дача, Радио Шансон, Дорожное Радио. Помещение и земля находится в, собственности., Медиа - Холдинг обеспечен всеми, человеческими ресурсами, высокопроизводительным, оборудованием.

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Расположение:
Свердловская область
Прибыль (мес):
не указано
Цена:
договорная

Продам "Складская База с ЖД веткой, 34204 кв.м., участок 9,1 Гектара"

Продам Складская База с ЖД веткой, 34204 кв.м., участок 9,1 Гектара

Продажа базы с жд веткой.

Крупный складской, промышленный комплекс на участке 9 Га в промзоне г. Славянск - на - Кубани. Земля вместе с постройками находится в собственности. Площадь помещений 34 204 м2. Площадь территории 90 097 м2. Смотрите видео с коптера.

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Расположение:
Краснодарский край
Прибыль (мес):
не указано
Цена:
65 000 000 руб.