Продам "Лесопильно деревообрабатывающее предприятие"

Краткое описание: продается салон массажа, полностью оснащенный оборудованием и инновационным vital dome vip. Место расположения: м. Курская, Земляной вал, 27 (очень большой трафик людей) — многочисленные офисы; Атриум; вокзал; метро Парковка: во дворе Метраж: 30 м². Аренда: 80. 000 ₽ (на 11 месяцев с пролонгацией), возможно заключение долгосрочного договора аренды Депозит по аренде: не входит в стоимость бизнеса Коммунальные платежи: отсутствуют Период работы: 4 года, на Курской 7 месяцев Организационно - правовая форма: ООО и ИП Instagram vital.wellness Среднемесячная выручка от салона: 480. 000 ₽, чистая прибыль 230. 000 ₽ стоимость оборудования 25. 000 евро, Франция. Планировка: — ресепшн – рабочая зона и зона ожидания — 2 массажных кабинета с окнами Персонал: — 2 массажиста — 2 администратора — маркетолог Статистика посещений в день: 3–5 человек Средний чек: 3. 000 ₽ Ценовой диапазон: vital dome-7. 500, классический массаж от 3. 500, баночный массаж от 2. 200, коррекция фигуры от 5. 000; Реклама: Instagram, фэйсбук, сайт, Яндекс Директ, google, спец сайты; листовки, блогер - сообщества, таргет График работы: с 10:00 до 23:00 (есть возможность работать круглосуточно) возможно увеличение услуг и прибыли на 100%! Бренд VITAL.WELLNESS. такого аппарата нет в России, только у нас. ПЕРЕДАЕМ: все соц сети; программа YCLIENTS с клиентской базой; бренд; всю мебель и оборудование; сотрудники остаются Причина продажи: переезд в другую страну.