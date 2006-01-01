Продам "Лесопильно деревообрабатывающее предприятие"

Продаются активы в виде земли, зданий, сооружений, подъемно - транспортного и технологического оборудованияПодробнее
Окупаемость - 8 лет. Площадь - 530 кв.м. ( Собственность физ лица))!!!! Цоколь жилого дома с отдельным входом. Два арендатора. (100% ЗАГРУЗКА) Отличный ремонт. Электричество - 45 кВт(возможно увеличение до 70 кВт). Все документы готовы к сделке. Собственник - физ. лицо. 100% в ДКП. Ежемесячная прибыль 275 000р. + 10 % ежегодная индексация, утверждённая договором.Подробнее
Завод зарекомендовал себя как надежный поставщик и работодатель. Продается 100% акций, так же возможна продажа части акций. Готовы рассмотреть варианты сотрудничества. Наш сайт: ao-uralprokat.ru. ИНН: 4506005836Подробнее
Самый большой по площади квест Москвы в реальности, группы до 20 человек одновременно! Это Квест - лабиринт — 10 комнат. 20 ловушек, рации, камеры, свет, звук, антураж. Общая площадь — 1137 м². + территория. Выделена комфортная двухэтажная лаунж - зона 150 м²., есть душевая, туалет, парковка.Подробнее
Краткое описание: продается салон массажа, полностью оснащенный оборудованием и инновационным vital dome vip. Место расположения: м. Курская, Земляной вал, 27 (очень большой трафик людей) — многочисленные офисы; Атриум; вокзал; метро Парковка: во дворе Метраж: 30 м². Аренда: 80. 000 ₽ (на 11 месяцев с пролонгацией), возможно заключение долгосрочного договора аренды Депозит по аренде: не входит в стоимость бизнеса Коммунальные платежи: отсутствуют Период работы: 4 года, на Курской 7 месяцев Организационно - правовая форма: ООО и ИП Instagram vital.wellness Среднемесячная выручка от салона: 480. 000 ₽, чистая прибыль 230. 000 ₽ стоимость оборудования 25. 000 евро, Франция. Планировка: — ресепшн – рабочая зона и зона ожидания — 2 массажных кабинета с окнами Персонал: — 2 массажиста — 2 администратора — маркетолог Статистика посещений в день: 3–5 человек Средний чек: 3. 000 ₽ Ценовой диапазон: vital dome-7. 500, классический массаж от 3. 500, баночный массаж от 2. 200, коррекция фигуры от 5. 000; Реклама: Instagram, фэйсбук, сайт, Яндекс Директ, google, спец сайты; листовки, блогер - сообщества, таргет График работы: с 10:00 до 23:00 (есть возможность работать круглосуточно) возможно увеличение услуг и прибыли на 100%! Бренд VITAL.WELLNESS. такого аппарата нет в России, только у нас. ПЕРЕДАЕМ: все соц сети; программа YCLIENTS с клиентской базой; бренд; всю мебель и оборудование; сотрудники остаются Причина продажи: переезд в другую страну.Подробнее
Возможна продажа оборудования отдельно. Рассмотрим любые вариантыПодробнее
Купить гостиницу в пос. Волна, порт Тамань. Круглогодичное проживание для строителей порта.Подробнее
Стабильный бизнес, не требующий никаких профессиональных знаний, кроме классического опыта управления бизнесом, спокойный бизнес — без суеты.Подробнее
Продается Медиа Холдинг на Северном, Урале., В составе холдинга семь ведущих радиостанций, России, занимающих лидирующие позиции на, рынке. Русское Радио, Ретро FM, Европа, Плюс, Радио Рекорд, Радио Дача, Радио Шансон, Дорожное Радио. Помещение и земля находится в, собственности., Медиа - Холдинг обеспечен всеми, человеческими ресурсами, высокопроизводительным, оборудованием.Подробнее
Крупный складской, промышленный комплекс на участке 9 Га в промзоне г. Славянск - на - Кубани. Земля вместе с постройками находится в собственности. Площадь помещений 34 204 м2. Площадь территории 90 097 м2. Смотрите видео с коптера.Подробнее
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